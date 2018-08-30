Птицы забыли дорогу домой, но люди с самолетом пришли на помощь

Редкие птицы впервые за 400 лет возвращаются в Европу, следуя за человеком на самолете
Команда ученых летит с северными лысыми ибисами более 1000 километров между между двумя горными хребтами, чтобы привести стаю к местам зимовки.
Руководитель проекта Йоханес Фриц делится секретом такого доверия птиц к человеку: "Это работает, потому что мы нянчили этих птиц с их появления на свет. Они летят не за самолетом, они летят за своей приемной мамой, которая сидит на заднем сидении".
Достаточно лишь раз провести ибисов к месту зимовки, чтобы они выучили весь маршрут.
Сейчас в дикую природу вернули около 100 северных лысых ибисов. Но чтобы говорить об устойчивости популяции, их число должно достичь 350-400 особей.
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30 августа 2018
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