Деревня, где мужчины и женщины говорят на разных языках
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В нигерийской Убанге у каждого пола есть свой язык, но жители понимают друг друга

Несмотря на различие в звучании слов, мужчины и женщины в Убанге понимают друг друга.

Первым дети учат женский язык, а на мужском языке мальчики начинают говорить лишь с 10-летнего возраста.

Если ребёнок говорит на языке другого пола, в деревне его считают ненормальным.

  • 29 августа 2018
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