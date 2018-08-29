Деревня, где мужчины и женщины говорят на разных языках

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В нигерийской Убанге у каждого пола есть свой язык, но жители понимают друг друга
Несмотря на различие в звучании слов, мужчины и женщины в Убанге понимают друг друга.
Первым дети учат женский язык, а на мужском языке мальчики начинают говорить лишь с 10-летнего возраста.
Если ребёнок говорит на языке другого пола, в деревне его считают ненормальным.
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29 августа 2018
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