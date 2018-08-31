Палестинец продолжает заниматься велоспортом после потери ноги
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Палестинец продолжает заниматься велоспортом после потери ноги

Алаа Ал-Дали участвовал в акции протеста на границе с Израилем в секторе Газа 30 марта. Там в него выстрелили.

Рана оказалась серьезной, и ногу молодого человека пришлось ампутировать.

До инцидента он должен был представлять Палестинскую автономию в велогонке на Азиатских играх. Теперь это невозможно, но бросать ездить на велосипеде Алаа не собирается.

Правозащитные организации обвиняют Израиль в чрезмерном применении силы на границе.

Израиль отвечает, что огонь ведется только в целях самообороны или по незаконно перешедшим границу.

  • 31 августа 2018
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