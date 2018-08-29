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"Прошу отнестись с пониманием": что Путин сказал о пенсионной реформе
Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он поддержал пенсионную реформу, однако решил ее смягчить - в том числе уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет.
"Объективный анализ ситуации показывает: тянуть дальше нельзя", - заявил президент. При этом ранее, в нулевых годах он неоднократно подчеркивал, что выступает против повышения пенсионного возраста.
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29 августа 2018
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