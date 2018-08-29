Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: как восприняли уступки Путина по пенсиям
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 29 августа:
- Уступки для женщин, ни слова о мужчинах. Обсудим план пенсионной реформы Владимира Путина и услышим, что о нем думают сами россияне.
- Мы расскажем о том, что выяснили, изучив переписку погибших в ЦАР российских журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. К организаторам этой поездки - большие вопросы.
- В лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш побывала известная австралийская актриса и посол доброй воли УВКБ ООН Кейт Бланшетт. О том, что увидела, она рассказала Би-би-си.
- Место под индийским солнцем. Поговорим о России как конкуренте Украины на рынке подсолнечного масла в Индии.
-
29 августа 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне