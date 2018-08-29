ТВ-новости: Путин о пенсиях
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ТВ-новости: как восприняли уступки Путина по пенсиям

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 29 августа:

  • Уступки для женщин, ни слова о мужчинах. Обсудим план пенсионной реформы Владимира Путина и услышим, что о нем думают сами россияне.
  • Мы расскажем о том, что выяснили, изучив переписку погибших в ЦАР российских журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. К организаторам этой поездки - большие вопросы.
  • В лагере беженцев-рохинджа в Бангладеш побывала известная австралийская актриса и посол доброй воли УВКБ ООН Кейт Бланшетт. О том, что увидела, она рассказала Би-би-си.
  • Место под индийским солнцем. Поговорим о России как конкуренте Украины на рынке подсолнечного масла в Индии.
  • 29 августа 2018
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