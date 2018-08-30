Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: как в мире реагируют на смерть Иосифа Кобзона
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 30 августа:
- Умер символ советской эстрады Иосиф Кобзон. Поговорим о реакции социальных сетей на смерть певца, депутата, сторонника Путина и противника Запада и нынешних властей Украины.
- Продолжим обсуждать пенсионную реформу и поговорим, как она повлияет на российский бюджет и на проблему дискриминации людей в России по возрастному признаку.
- Рост цен, инфляция и перебои с продуктами. Услышим рассказ жителей Ирана об их проблемах. Би-би-си запрещено вести съемки в этогй стране, но иранцы звонят и рассказывают нам свои истории.
- Когда жизнь есть сон, и это не метафора. Мы услышим историю женщины, которой много сна не приносит радости.
-
30 августа 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне