ТВ-новости: умер Иосиф Кобзон
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ТВ-новости: как в мире реагируют на смерть Иосифа Кобзона

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 30 августа:

  • Умер символ советской эстрады Иосиф Кобзон. Поговорим о реакции социальных сетей на смерть певца, депутата, сторонника Путина и противника Запада и нынешних властей Украины.
  • Продолжим обсуждать пенсионную реформу и поговорим, как она повлияет на российский бюджет и на проблему дискриминации людей в России по возрастному признаку.
  • Рост цен, инфляция и перебои с продуктами. Услышим рассказ жителей Ирана об их проблемах. Би-би-си запрещено вести съемки в этогй стране, но иранцы звонят и рассказывают нам свои истории.
  • Когда жизнь есть сон, и это не метафора. Мы услышим историю женщины, которой много сна не приносит радости.
  • 30 августа 2018
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