ТВ-новости: гибель лидера ДНР Захарченко в Донецке
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 31 августа:
- Мы начали со срочной новости о гибели лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом стало известно за час до программы.
- Собянин и пустота. Мы решили выяснить, знают ли москвичи кандидатов в мэры в лицо, и поговорить о том, почему в российской столице пройдут де-факто безальтернативные выборы.
- Экстремисты на улицах и нацистские лозунги. Мы увидим, что сейчас происходит в бывшем Карл-Маркс-Штадте, который стал ареной столкновений между ультраправыми и левыми.
- Мы расскажем о том, чем занимался в британском концлагере в России создатель одних из самых продаваемых духов в мире - Шанель номер 5
- А также узнаем подробности разговоров Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном о Владимире Путине и Крыме. Стенограмму бесед двух лидеров опубликовал сайте президентской библиотеки имени Клинтона.
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31 августа 2018