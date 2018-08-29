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Кейт Бланшетт рассказала о притеснениях рохинджа в Мьянме
В лагере беженцев народности рохинджа в Мьянме побывала известная австралийская актриса и посол доброй воли верховного комиссара ООН по делам беженцев Кейт Бланшетт. О том, что увидела, она рассказала Би-би-си.
Рохинджа - мусульмане, живущие в Мьянме. ООН называет их преследование геноцидом и требует привлечь руководство страны к ответственности.
Подробнее о ситуации в Мьянме:
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29 августа 2018
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