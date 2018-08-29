Кейт Бланшетт рассказала о притеснениях рохинджа в Мьянме

Шойгу и Бортников, ягоды и грибы: как провел выходные Путин

Президент России провел короткий отпуск на Енисее в Саяно-Шушенском заповеднике. В Тыве Путин не первый раз. Мы сравнили, как отдыхал Путин раньше - и как теперь.