Сергей Прокудин-Горский: с чего начиналась цветная фотография в России
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Сергей Прокудин-Горский: с чего начиналась цветная фотография в России

Фотограф Сергей Прокудин-Горский - основоположник цветной фотографии в России. Он получил разрешение от царя путешествовать в самые дальние уголки Российской империи и делать небывалые для тех времен снимки.

К 155-летию со дня рождения химика, художника и изобретателя Google разместил на стартовой странице дудл, посвященный Прокудину-Горскому.

О фотографиях деда рассказывал программе Всемирной службы Би-би-си "Witness" ("Очевидец") внук Прокудина-Горского - Михаил Сусалин.

  • 30 августа 2018
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