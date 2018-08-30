Сергей Прокудин-Горский: с чего начиналась цветная фотография в России

Фотограф Сергей Прокудин-Горский - основоположник цветной фотографии в России. Он получил разрешение от царя путешествовать в самые дальние уголки Российской империи и делать небывалые для тех времен снимки.