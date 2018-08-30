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Сергей Прокудин-Горский: с чего начиналась цветная фотография в России
Фотограф Сергей Прокудин-Горский - основоположник цветной фотографии в России. Он получил разрешение от царя путешествовать в самые дальние уголки Российской империи и делать небывалые для тех времен снимки.
К 155-летию со дня рождения химика, художника и изобретателя Google разместил на стартовой странице дудл, посвященный Прокудину-Горскому.
О фотографиях деда рассказывал программе Всемирной службы Би-би-си "Witness" ("Очевидец") внук Прокудина-Горского - Михаил Сусалин.
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30 августа 2018
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