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Флайборд, флайрайд, изиборд - на чем еще человеку можно летать?
Чемпион мира по аквабайку француз Фрэнки Запата еще и изобретатель. Почти 10 лет он разрабатывает флайборды.
На его последней летающей машине - пять двигателей. Она может разогнаться до 175 км/ч. Ее приблизительная стоимость – $250 тысяч.
Но Фрэнк не спешит начинать продажи. Ведь для того, чтобы научиться летать на аппарате, необходимо много тренироваться.
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31 августа 2018
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