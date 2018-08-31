Флайборд, флайрайд, изиборд - на чем еще человеку можно летать?

Володин, Хопкинс и директор завода: кого москвичи называют кандидатами в мэры

Уже скоро в Москве пройдут выборы мэра, за этот пост борются пять человек. Русская служба Би-би-си решила спросить у москвичей: а кого из кандидатов они знают?