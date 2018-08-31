Фрэнк Запата и его летательные аппараты
Media playback is unsupported on your device
Видео

Флайборд, флайрайд, изиборд - на чем еще человеку можно летать?

Чемпион мира по аквабайку француз Фрэнки Запата еще и изобретатель. Почти 10 лет он разрабатывает флайборды.

На его последней летающей машине - пять двигателей. Она может разогнаться до 175 км/ч. Ее приблизительная стоимость – $250 тысяч.

Но Фрэнк не спешит начинать продажи. Ведь для того, чтобы научиться летать на аппарате, необходимо много тренироваться.

  • 31 августа 2018
Go to next video: Володин, Хопкинс и директор завода: кого москвичи называют кандидатами в мэры