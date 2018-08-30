Реакция в мире и соцсетях на смерть Иосифа Кобзона
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Реакция в мире на смерть Иосифа Кобзона

Голос советской эстрады и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в московской больнице в возрасте 80 лет. Более 15 лет он боролся с раком и перенес несколько операций.

О реакции в мире и социальных сетях на смерть Иосифа Кобзона рассказал сотрудник Службы мониторинга Би-би-си Виталий Шевченко.

  • 30 августа 2018
Go to next video: ТВ-новости: как в мире реагируют на смерть Иосифа Кобзона