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Реакция в мире на смерть Иосифа Кобзона
Голос советской эстрады и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в московской больнице в возрасте 80 лет. Более 15 лет он боролся с раком и перенес несколько операций.
О реакции в мире и социальных сетях на смерть Иосифа Кобзона рассказал сотрудник Службы мониторинга Би-би-си Виталий Шевченко.
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30 августа 2018
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