В США рыбу сбрасывают с самолетов. Зачем?
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Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?

В американском штате Юта решили, что в одном из озер не хватает форели. Чтобы пополнить запасы, сотни рыб сбросили в озеро прямо с самолета.

Кстати, специалисты считают, что такой вид транспорта более приятен для форели, чем обычная перевозка в контейнерах.

  • 31 августа 2018
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