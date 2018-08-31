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Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?
В американском штате Юта решили, что в одном из озер не хватает форели. Чтобы пополнить запасы, сотни рыб сбросили в озеро прямо с самолета.
Кстати, специалисты считают, что такой вид транспорта более приятен для форели, чем обычная перевозка в контейнерах.
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31 августа 2018
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