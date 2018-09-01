Планшет-свиток: как выглядит "современный папирус"?
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Планшет-свиток: как выглядит "современный папирус"?

Канадские ученые разработали устройство с функциями планшета, которое можно скрутить.

"Нас вдохновили древние свитки, потому что их форма позволяет получить более естественный, непрерывный опыт восприятия длинных визуальных графиков и текстов", - говорит Роeл Вертегаал, профессор канадского университета Куинс.

Тем временем основные технологические бренды соревнуются, чтобы первыми вывести на рынок такую гибкую технологию.

  • 1 сентября 2018
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