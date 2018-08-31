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Таганрог атаковали миллионы комаров
В Таганроге зафиксировали массовый вылет комаров-хирономидов. Миллион личинок заполнили улицы города, включая главную набережную.
Слой насекомых на дорогах порой достигал нескольких сантиметров.
По словам экспертов, этот вид комаров не кусает людей и не переносит болезней.
Ученые уверяют, что нашествие насекомых скоро закончится, и никаких дополнительных мер для их устранения не требуется.
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31 августа 2018
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