Таганрог атаковали миллионы комаров
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Таганрог атаковали миллионы комаров

В Таганроге зафиксировали массовый вылет комаров-хирономидов. Миллион личинок заполнили улицы города, включая главную набережную.

Слой насекомых на дорогах порой достигал нескольких сантиметров.

По словам экспертов, этот вид комаров не кусает людей и не переносит болезней.

Ученые уверяют, что нашествие насекомых скоро закончится, и никаких дополнительных мер для их устранения не требуется.

  • 31 августа 2018
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