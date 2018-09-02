Велосипедист покорил высоту Эвереста, не побывав на вершине
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Велосипедист покорил высоту Эвереста, не побывав на вершине

"Эверестинг" - это спортивное достижение для велосипедистов, при котором нужно многократно выехать на один и тот же холм, чтобы в сумме подняться на 8848 м - высоту Эвереста.

Джей-джей Чжоу из Китая стал первым, кто сделал это на склонах самого Эвереста.

  • 2 сентября 2018
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