Зачем власти КНР задержали почти миллион мусульман?
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Зачем власти КНР задержали почти миллион мусульман?

Китайские власти массово задерживают мусульман-уйгуров – этнос, проживающий в автономном районе Синьцзян.

Таким образом КНР пытается бороться с религиозным экстремизмом и мятежами в этом регионе.

В ситуацию пытается вмешаться ООН.

Свидетели говорят, что узников содержат в плохих условиях и подвергают пыткам.

  • 4 сентября 2018
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