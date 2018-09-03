Дело Ежова: а был ли шпион?
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Дело Ежова: а был ли шпион?

В Киеве началось судебное рассмотрение громкого шпионского дела.

Станислава Ежова, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обвиняют в шпионаже в пользу России.

Ежов был задержан в конце декабря прошлого года прямо в здании правительства Украины.

СБУ считает, что Станислава Ежова завербовала российская разведка, поскольку имел доступ к ценной секретной информации.

"Он очень ответственно, добросовестно и творчески работал на российские спецслужбы", - заявил в день ареста Ежова начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

В то же время сам Ежов категорически отрицает, что работал на российскую разведку, и указывает на отсутствие доказательств его вины.

  • 3 сентября 2018
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