Дело Ежова: а был ли шпион?
В Киеве началось судебное рассмотрение громкого шпионского дела.
Станислава Ежова, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обвиняют в шпионаже в пользу России.
Ежов был задержан в конце декабря прошлого года прямо в здании правительства Украины.
СБУ считает, что Станислава Ежова завербовала российская разведка, поскольку имел доступ к ценной секретной информации.
"Он очень ответственно, добросовестно и творчески работал на российские спецслужбы", - заявил в день ареста Ежова начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
В то же время сам Ежов категорически отрицает, что работал на российскую разведку, и указывает на отсутствие доказательств его вины.
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3 сентября 2018
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