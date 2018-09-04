Асад готовится к штурму Идлиба

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Российская авиация во вторник нанесла удары по сирийской провинции Идлиб, которая граничит с Турцией.

Это последняя крупная территория, которую не контролируют силы Башара Асада.

В этой преимущественно сельской провинции находится около трех миллионов человек, многие из них - беженцы из других районов Сирии, а также боевики с семьями, которым сирийские власти позволили покинуть другие зоны конфликтов.

По оценкам ООН, в Идлибе сосредоточено также около 10 тыс. джихадистов из разных группировок.