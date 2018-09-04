Быть ли в Киеве улице Маккейна?
Президент Украины предложил переименовать улицу в Киеве в честь недавно скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, которого считают большим другом Украины.
Речь идет о расположенной неподалеку от центра улицы Ивана Кудри, выпускника училища НКВД, который в составе диверсионной группы во время войны участвовал в боевых операциях в оккупированном немцами Киеве.
Кудря был схвачен и расстрелян гитлеровцами в 1942 году.
Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
За последние три года в Киеве переименовали уже более 180 бульваров, улиц и площадей.
Это делается в соответствии с так называемым Законом о декоммунизации, который запрещает пропаганду символики тоталитарных режимов.
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4 сентября 2018
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