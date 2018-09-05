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Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Полиция Великобритании 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, а также Чарли Роули и его подруги Дон Стерджесс.
Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Правда, в полиции говорят, что имена скорее всего не настоящие. По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, оба они - сотрудники ГРУ.
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5 сентября 2018
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