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"Люди, сменившие пол, не чокнутые": история 85-летней британки-трансгендера
85-летняя британка Рут Роуз еще четыре года назад была мужчиной. С девяти лет она чувствовала, что живет не в своем теле.
15 лет назад Рут (тогда еще известная как Джеймс) развелась с женой.
У Рут четверо внуков.
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4 сентября 2018
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