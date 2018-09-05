“Хватит плакать на тему коррупции, пора посмеяться немного”. Петр Буслов о деньгах и кино
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Петр Буслов: “Хватит плакать на тему коррупции, пора посмеяться немного”

Пётр Буслов

Сериал "Домашний арест" о мэре провинциального города, попавшемся на взятках, стал первым российским многосерийным сатирическим фильмом о коррупции.

Горы наличных, дорогие часы и автомобили чиновников - все это в рамках борьбы с коррупцией не раз показывали россиянам в новостных программах.

Были ли у героев сериала прототипы из жизни и сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? На эти вопросы корреспонденту Би-би-си Сергею Горяшко ответил режиссер сериала Петр Буслов.

  • 5 сентября 2018
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