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Петр Буслов: “Хватит плакать на тему коррупции, пора посмеяться немного”
Сериал "Домашний арест" о мэре провинциального города, попавшемся на взятках, стал первым российским многосерийным сатирическим фильмом о коррупции.
Горы наличных, дорогие часы и автомобили чиновников - все это в рамках борьбы с коррупцией не раз показывали россиянам в новостных программах.
Были ли у героев сериала прототипы из жизни и сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? На эти вопросы корреспонденту Би-би-си Сергею Горяшко ответил режиссер сериала Петр Буслов.
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5 сентября 2018
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