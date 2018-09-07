Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
День рождения в суде: как поздравляли Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову исполнилось 49 лет. В его день рождения следствие собиралось решить в суде вопрос продления домашнего ареста режиссеру, но заседание пришлось перенести - не явились адвокаты.
У здания суда собрались друзья и сторонники Серебренникова.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко узнал, что они хотели бы пожелать режиссеру в его день рождения.
-
7 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне