День рождения в суде: как поздравляли Кирилла Серебренникова

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Кириллу Серебренникову исполнилось 49 лет. В его день рождения следствие собиралось решить в суде вопрос продления домашнего ареста режиссеру, но заседание пришлось перенести - не явились адвокаты.

У здания суда собрались друзья и сторонники Серебренникова.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко узнал, что они хотели бы пожелать режиссеру в его день рождения.