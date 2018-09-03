Полиция вскрывает минивэн у здания Би-би-си
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Полиция вскрывает минивэн у здания Би-би-си

Лондонская полиция использовала специальных роботов, чтобы взорвать двери подозрительного фургона рядом со зданием Би-би-си.

  • 3 сентября 2018
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