В Бразилии сгорел главный музей страны
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В Бразилии сгорел главный музей страны

В Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей в стране.

Огонь уничтожил более 20 млн ценнейших экспонатов.

Среди них череп женщины, который является древнейшей находкой человеческих останков на континенте. Ему около 11 тысяч лет.

Также полностью сгорела комната с динозаврами, представляющая огромную ценность для палеонтологов.

Главной достопримечательностью был скелет динозавра Maxakalisaurus, высота которого составляла 13 метров.

В пожаре, к счастью, никто не погиб, но экспозиция музея практически полностью уничтожена.

В этом году музей отметил свое 200-летие.

  • 3 сентября 2018
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