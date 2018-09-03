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В Бразилии сгорел главный музей страны
В Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей в стране.
Огонь уничтожил более 20 млн ценнейших экспонатов.
Среди них череп женщины, который является древнейшей находкой человеческих останков на континенте. Ему около 11 тысяч лет.
Также полностью сгорела комната с динозаврами, представляющая огромную ценность для палеонтологов.
Главной достопримечательностью был скелет динозавра Maxakalisaurus, высота которого составляла 13 метров.
В пожаре, к счастью, никто не погиб, но экспозиция музея практически полностью уничтожена.
В этом году музей отметил свое 200-летие.
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3 сентября 2018
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