Глухой годовалый малыш впервые услышал звуки
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Глухой годовалый малыш впервые услышал звуки

Малыш Макс смог услышать первые звуки только тогда, когда ему исполнился год.

Ребенок родился полностью глухим, но родители решили вживить ему кохлеарный имплантат, позволяющий посылать электрические импульсы в нервную систему, что дает возможность слышать окружающий мир.

Реакцию ребенка на первые услышанные звуки родители засняли на видео.

  • 5 сентября 2018
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