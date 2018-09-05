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80 лет вместе! Как пара из Японии установила рекорд самого долгого брака в мире
Масао и Мияко Матсумото из Японии женаты уже 80 лет. В июле их занесли в книгу рекордов Гиннеса как обладателей самых долгих в мире брачных отношений.
Масоа - 108 лет, а Мияко - 100 лет. Они поженились еще в 1937 году и с тех пор все время вместе.
По словам Мияко, ключ к успеху их продолжительных отношений заключается в том, что она всегда была терпеливой.
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5 сентября 2018
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