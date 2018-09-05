Землетрясение на Урале разрушило больницу
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Землетрясение на Урале разрушило больницу

На Урале произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение.

Магнитуда наиболее сильных толчков достигала 6,0.

Землетрясение произошло в Катав-Ивановском районе Челябинской области, но толчки можно было наблюдать и в Уфе, и в Екатеринбурге.

Сильнее всего пострадало здание больницы в Катав-Ивановске: оттуда эвакуировали весь персонал и всех пациентов. В результате землетрясения никто не погиб.

  • 5 сентября 2018
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