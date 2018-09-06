Зачем нужен шлем виртуальной реальности в аквапарке?

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Компания Ballast придумала технологию, с помощью которой можно надеть шлем виртуальной реальности, скатиться с водной горки и ощущать при этом, что летишь в открытом космосе или съезжаешь с вершины снежной горы.

Первый в мире аквапарк с такой возможностью уже открылся в Германии. Посетители надевают шлем виртуальный реальности и "оказываются" в специально созданном мире для путешествия со склонов. Специальные датчики, установленные на протяжении всей трассы, помогают шлему синхронизировать местоположение посетителя в реальном мире и виртуальном.

Создатели технологии считают, что она может не только развлекать, но и нести терапевтический эффект.

С ее помощью они также обучают начинающих дайверов,