Зачем нужен шлем виртуальной реальности в аквапарке?
Компания Ballast придумала технологию, с помощью которой можно надеть шлем виртуальной реальности, скатиться с водной горки и ощущать при этом, что летишь в открытом космосе или съезжаешь с вершины снежной горы.
Первый в мире аквапарк с такой возможностью уже открылся в Германии. Посетители надевают шлем виртуальный реальности и "оказываются" в специально созданном мире для путешествия со склонов. Специальные датчики, установленные на протяжении всей трассы, помогают шлему синхронизировать местоположение посетителя в реальном мире и виртуальном.
Создатели технологии считают, что она может не только развлекать, но и нести терапевтический эффект.
С ее помощью они также обучают начинающих дайверов,
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6 сентября 2018
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