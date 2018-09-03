ТВ-новости: что будет с ДНР после гибели Захарченко?
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ТВ-новости: что будет с ДНР после гибели Захарченко?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 3 сентября:

  • Донбасс после Захарченко. Мы поговорим о новом главе ДНР и о том, что меняется в регионе после взрыва в кафе "Сепар".
  • "Очень человечный человек". Мы сравнили новую программу на российском телевидении о Путине с аналогичными телевизионными продуктами в Венесуэле, Иране, Северной Корее и Туркменистане.
  • Громкий процесс по делу Ежова. Мы узнаем подробности судебного разбирательства в отношении переводчика премьер-министра Украины. Этого переводчика обвиняют в работе на спецслужбы России.
  • И "дело врачей" глазами их детей. Дочь ведущего патологоанатома Москвы Якова Рапопорта вспомнила, как арестовывали ее отца 75 лет назад. Мы визуализировали ее рассказ.
  • 3 сентября 2018
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