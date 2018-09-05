Мангусты в армии Шри-Ланки. Чем помогут маленькие зверьки?

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У мангустов чрезвычайно чувствительный нюх, поэтому они могут искать мины и взрывчатку даже лучше собак.

Это хотят использовать в армии Шри-Ланки. Для обучения мангуста нужно около полугода. Два мангуста проходят обучение прямо сейчас.