Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: в ожидании наступления на Идлиб
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 4 сентября:
- В ожидании битвы за Идлиб. Поговорим о том, к чему может привести наступательная операция сирийских сил при поддержке России в последней крупной провинции Сирии, которую не контролируют силы Асада.
- Кудря или Маккейн. Мы услышим мнение киевлян об инициативе президента Украины переименовать одну из улиц Киева в честь скончавшегося недавно американского сенатора.
- Тяжелая артиллерия. Увидим, как демократы хотят с помощью бывших военнослужащих заручиться поддержкой центристов на промежуточных выборах.
- Ультраправые против прививок. Узнаем, почему верхняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, который отменяет обязательную вакцинацию детей.
-
4 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне