ТВ-новости: в ожидании битвы за Идлиб
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ТВ-новости: в ожидании наступления на Идлиб

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 4 сентября:

  • В ожидании битвы за Идлиб. Поговорим о том, к чему может привести наступательная операция сирийских сил при поддержке России в последней крупной провинции Сирии, которую не контролируют силы Асада.
  • Кудря или Маккейн. Мы услышим мнение киевлян об инициативе президента Украины переименовать одну из улиц Киева в честь скончавшегося недавно американского сенатора.
  • Тяжелая артиллерия. Увидим, как демократы хотят с помощью бывших военнослужащих заручиться поддержкой центристов на промежуточных выборах.
  • Ультраправые против прививок. Узнаем, почему верхняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, который отменяет обязательную вакцинацию детей.
  • 4 сентября 2018
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