В Крыму из-за токсичных испарений эвакуируют детей
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В Крыму из-за токсичных испарений эвакуируют детей

Из крымского города Армянск эвакуируют тысячи детей из-за испарений ядовитых веществ на местном предприятии.

Власти Крыма распорядились приостановить работу завода "Крымский титан", который производит диоксид титана.

Загрязнения воздуха токсичным сернистым газом связывают с пересыханием кислотонакопителя – пруда возле завода, в который сбрасываются отходы производства.

  • 5 сентября 2018
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