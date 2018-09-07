Гей, воевавший в Донбассе: “Жить в страхе – это ад”
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Гей, воевавший в Донбассе: "Жить в страхе – это ад"

Украинский фотохудожник Антон Шебетко представил проект “Мы здесь были” о восьмерых участниках войны в Донбассе, которые принадлежат к ЛГБТ.

Один из них, Виктор Пилипенко, решился на каминг-аут и рассказал свою историю BBC News Украина.

  • 7 сентября 2018
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