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Гей, воевавший в Донбассе: "Жить в страхе – это ад"
Украинский фотохудожник Антон Шебетко представил проект “Мы здесь были” о восьмерых участниках войны в Донбассе, которые принадлежат к ЛГБТ.
Один из них, Виктор Пилипенко, решился на каминг-аут и рассказал свою историю BBC News Украина.
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7 сентября 2018
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