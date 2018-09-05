Тайфун "Джеби" - разрушительная стихия.
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Тайфун "Джеби" - разрушительная стихия

В Японии 11 человек погибли и сотни пострадали из-за самого мощного тайфуна за последние 25 лет.

Тайфун "Джеби" обрушился на западные районы страны и сопровождается проливным дождем. Порывы ветра достигают скорости 172 км/ч.

"Джеби" переворачивал грузовые фуры, срывал крыши домов. Стихия добралась и до Сахалина.

  • 5 сентября 2018
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