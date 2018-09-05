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Тайфун "Джеби" - разрушительная стихия
В Японии 11 человек погибли и сотни пострадали из-за самого мощного тайфуна за последние 25 лет.
Тайфун "Джеби" обрушился на западные районы страны и сопровождается проливным дождем. Порывы ветра достигают скорости 172 км/ч.
"Джеби" переворачивал грузовые фуры, срывал крыши домов. Стихия добралась и до Сахалина.
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5 сентября 2018
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