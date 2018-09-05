ТВ-новости: что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

80 лет вместе! Как пара из Японии установила рекорд самого долгого брака в мире

Пара из Японии жената уже 80 лет. Их общий возраст составляет 208 лет и в июле их занесли в книгу рекордов Гиннеса как пару с самыми продолжительными брачными отношениями в мире.