Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 5 сентября:
- Скотленд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "Новичком". Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками российской военной разведки.
- Мы много рассказывали о том, как исламисты убивали, превращали в рабов и насиловали езидов. Наш корреспондент выяснила, как живет это меньшинство в Ираке после разгрома боевиков.
- И в конце программы поговорим о том, как люди, потерявшие волосы, становятся моделями и пытаются изменить существующие представления о красоте.
-
5 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне