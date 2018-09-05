ТВ-новости: названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
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ТВ-новости: что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 5 сентября:

  • Скотленд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "Новичком". Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками российской военной разведки.
  • Мы много рассказывали о том, как исламисты убивали, превращали в рабов и насиловали езидов. Наш корреспондент выяснила, как живет это меньшинство в Ираке после разгрома боевиков.
  • И в конце программы поговорим о том, как люди, потерявшие волосы, становятся моделями и пытаются изменить существующие представления о красоте.
  • 5 сентября 2018
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