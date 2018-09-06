Отравители из ГРУ: Москва продолжает все отрицать
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"Отравители из ГРУ": Москва продолжает все отрицать

Страны-участники заседания Совета Безопасности ООН приняли совместное заявление, в котором сформулировано требование к России предоставить полную информацию по "Новичку".

Российские власти категорически отвергают все обвинения в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Между тем, сегодняшние британские таблоиды вышли с характерными заголовками: "Улыбающиеся убийцы Путина" и "Путинские киллеры на наших улицах".

  • 6 сентября 2018
Go to next video: Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей