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"Отравители из ГРУ": Москва продолжает все отрицать
Страны-участники заседания Совета Безопасности ООН приняли совместное заявление, в котором сформулировано требование к России предоставить полную информацию по "Новичку".
Российские власти категорически отвергают все обвинения в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Между тем, сегодняшние британские таблоиды вышли с характерными заголовками: "Улыбающиеся убийцы Путина" и "Путинские киллеры на наших улицах".
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6 сентября 2018
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