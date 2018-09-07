Лондон: что делать с кремлевской угрозой?
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Лондон: что делать с кремлевской угрозой?

По словам главы британского Центра правительственной связи Джереми Флеминга, угроза со стороны России вполне реальна.

"Это активная угроза. И ей будет противостоять сильный международный альянс союзников'', - сказал Флеминг.

Ранее по просьбе Великобритании Совет Безопасности ООН обсудил нападение в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей, при котором использовалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Лондон обвиняет в организации покушения и использования химического оружия высшие эшелоны российской власти.

  • 7 сентября 2018
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