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Лондон: что делать с кремлевской угрозой?
По словам главы британского Центра правительственной связи Джереми Флеминга, угроза со стороны России вполне реальна.
"Это активная угроза. И ей будет противостоять сильный международный альянс союзников'', - сказал Флеминг.
Ранее по просьбе Великобритании Совет Безопасности ООН обсудил нападение в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей, при котором использовалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Лондон обвиняет в организации покушения и использования химического оружия высшие эшелоны российской власти.
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7 сентября 2018
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