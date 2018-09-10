Почему выборы в России оказались проблемными?
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Почему выборы в России оказались проблемными?

Региональные выборы в России, которые многие называли неконкурентными, все равно оказались для власти проблемными.

Эти выборы были первыми после непопулярной пенсионной реформы.

"Единая Россия" потеряла большинство в некоторых региональных парламентах.

Также в России состоялись выборы губернаторов 22 регионов страны. В четырех регионах - Хакасии, Приморском крае и Хабаровском крае, а также во Владимирской области - кандидаты от "Единой России" не смогли победить в первом туре.

Накануне в десятках российских городов прошли акции протеста против пенсионной реформы.

По данным неправительственной организации ОВД-Инфо, 9 сентября было задержано более тысячи человек в 40 российских городах.

  • 10 сентября 2018
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