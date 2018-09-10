Почему выборы в России оказались проблемными?

Акции протеста в России: от Владивостока до Санкт-Петербурга

В воскресенье в десятках российских городов прошли антикоррупционные протесты, в ходе которых были задержаны сотни человек. В Москве задержали более 500 человек, в регионах больше всего задержанных - более 150 - в Махачкале.