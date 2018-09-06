Неловкие вопросы москвичам
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Москва - резиновая? Есть ли жизнь за МКАДом? Неловкие вопросы москвичам и гостям столицы

Резиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице? Что отличает москвича? У всех ли есть квартира от бабушки? Есть ли жизнь за МКАДом?

Москвичи в рубрике "Неловкие вопросы" рассказывают, резиновая ли Москва, покупать в столице недвижимость или снимать, есть ли жизнь за МКАДом и что изменилось за последнее время.

  • 6 сентября 2018
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