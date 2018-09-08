Россия vs Британия: риторическая битва в Совбезе ООН
5 сентября Лондон назвал двух подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, это сотрудники "военной разведки, известной как ГРУ", скрывающиеся под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов.
После этого на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Британия обменялись взаимными претензиями в отношении друг друга.
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявляла, что у британских властей есть доказательства того, что Россия причастна к событиям в Солсбери.
Россия же отвергает все обвинения в свой адрес. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что все обвинения безосновательны.
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8 сентября 2018
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