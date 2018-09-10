Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Водоросли помогли полицейским поймать беглеца
Полиция штата Флорида остановила Абрахама Дуарте за превышение скорости. Но тот сразу стал убегать.
Полиция начала преследовать подозреваемого, который пытался скрыться от правосудия вплавь.
За нарушителем в воду полицейские прыгать не стали, токсичные водоросли сделали канал не самым приятным для купания местом. Вскоре о помощи взмолился и сам беглец.
После того, как нарушитель оказался снова на берегу, полиция тут же надела на него наручники. Ему предъявили обвинения в сопротивлении полиции и хранении запрещенных веществ,
-
10 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне