Водоросли помогли полицейским поймать беглеца

Южнокорейский шпион, осужденный за передачу секретов Северу: “Я работал бескорыстно"

Парк Чэ Су внедрился в политическую верхушку Северной Кореи в 1990-е. Затем он попал в тюрьму в Южной Корее за сотрудничество с Пхеньяном.