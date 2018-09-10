Как водоросли помогли полиции поймать беглеца
Media playback is unsupported on your device
Видео

Водоросли помогли полицейским поймать беглеца

Полиция штата Флорида остановила Абрахама Дуарте за превышение скорости. Но тот сразу стал убегать.

Полиция начала преследовать подозреваемого, который пытался скрыться от правосудия вплавь.

За нарушителем в воду полицейские прыгать не стали, токсичные водоросли сделали канал не самым приятным для купания местом. Вскоре о помощи взмолился и сам беглец.

После того, как нарушитель оказался снова на берегу, полиция тут же надела на него наручники. Ему предъявили обвинения в сопротивлении полиции и хранении запрещенных веществ,

  • 10 сентября 2018
Go to next video: Коровы помогли полиции Флориды задержать подозреваемую