Попал в плен в Афганистане 30 лет назад. Нашли ли его сейчас?
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Украинец попал в плен в Афганистане 30 лет назад. Кажется, его удалось найти

Игорь Белокуров пропал 30 лет назад. В конце 80-х его отправили на войну в Афганистан, где на его колонну напали. С тех пор о нем ничего не было известно.

Мать Игоря, которой уже 78 лет, получила известие о том, что ее сын погиб, еще в 1988 году. Несколько лет назад она перестала ждать его и установила для сына надгробье.

Но в начале 2018 года группа ветеранов нашла мужчину в одной из афганских деревень недалеко от города Мазари-Шариф, который, предположительно, мог бы быть тем самым пропавшим военнопленным.

30 лет назад его контузило, из-за чего он потерял память. Он помнит только то, что он родом из Волыни.

У мужчины взяли образцы ДНК, чтобы определить, является ли он тем самым пропавшим военным. Результаты теста пока не получены.

  • 10 сентября 2018
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