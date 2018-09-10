Украинец попал в плен в Афганистане 30 лет назад. Кажется, его удалось найти

В конце 80-х Игорь Белокуров пропал в Афганистане, куда его отправили на войну. Спустя 30 лет нашли мужчину, потерявшего память, который, вероятно, мог бы быть тем самым пропавшим.