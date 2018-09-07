Выкидывая окурки, мы загрязняем среду пластиком
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Выкидывая окурки, мы загрязняем среду пластиком

Согласно опросу Keep Britain tidy, только 38% курильщиков знают, что в сигаретах есть пластик.

При этом 4 миллиона курильщиков признались, что смывали выкуренную сигарету в канализацию. Оттуда она, вероятнее всего, попадает в океан.

  • 7 сентября 2018
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