Чайный гриб, дочка Трампа и доширак: блиц с рэпером Фейсом
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Чайный гриб, дочка Трампа и доширак: блиц с рэпером Фейсом

Навальный или Путин, Крым наш или не наш, ну, и конечно, жена Обамы или дочка Трампа - поговорили с рэпером Фейсом о насущном в свете выхода его нового (крайне политизированного) альбома.

  • 6 сентября 2018
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