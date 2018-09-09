Как в России прошли митинги против пенсионной реформы

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В единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные Алексеем Навальным и его соратниками.

Больше всего протестующих задержали в Петербурге - 500 человек, по неофициальным данным. Там органы правопорядка вели себя особенно жестко и даже задержали 12-летнего мальчика.

В Москве, по данным "ОВД-Инфо", задержаны девять человек. МВД конкретной цифры не называет и говорит, что "задержанных несколько". Известно, что на одного из них завели уголовное дело по статье о нападении на полицейского.