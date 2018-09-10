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"Это не факт, а заявление": Аркадий Дворкович отвечает на трудные вопросы Би-би-си
Бывший зампреда правительства Аркадий Дворкович дал интервью программе Би-би-си Hardtalk.
Ведущий Стивен Сакур спросил политика об отравлении Скрипалей, о российском присутствии в Сирии, о Крыме и о вмешательстве России в выборы президента США. Ответ у Дворковича был на все один: "Это не факт, а заявление".
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10 сентября 2018
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