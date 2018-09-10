"Это не факт, а заявление": Аркадий Дворкович отвечает на трудные вопросы Би-би-си

Ведущий Стивен Сакур спросил политика об отравлении Скрипалей, о российском присутствии в Сирии, о Крыме и о вмешательстве России в выборы президента США, ответ у политика был на все один.