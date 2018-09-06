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ТВ-новости: правда и пропаганда об отравлении Скрипалей
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 6 сентября:
- Британские власти напрямую обвиняют Владимира Путина в организации отравления в Солсбери. Россия отвергает обвинение и говорит, что без запроса Лондона не будет искать подозреваемых.
- Закулиса против Трампа. Обсудим беспрецедентное письмо высокопоставленного чиновника о сопротивлении американскому президенту внутри его же собственной администрации.
- Герои войны, которых не принимает общество. Мы услышим рассказ воевавших в Донбассе украинцев, которые долго не решались рассказать о своей сексуальной ориентации.
- И рэппер Фейс рассказал нам о том, почему неожиданно решил петь о политике и социальных проблемах.
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6 сентября 2018
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