ТВ-новости: правда и пропаганда об отравлении Скрипалей
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ТВ-новости: правда и пропаганда об отравлении Скрипалей

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 6 сентября:

  • Британские власти напрямую обвиняют Владимира Путина в организации отравления в Солсбери. Россия отвергает обвинение и говорит, что без запроса Лондона не будет искать подозреваемых.
  • Закулиса против Трампа. Обсудим беспрецедентное письмо высокопоставленного чиновника о сопротивлении американскому президенту внутри его же собственной администрации.
  • Герои войны, которых не принимает общество. Мы услышим рассказ воевавших в Донбассе украинцев, которые долго не решались рассказать о своей сексуальной ориентации.
  • И рэппер Фейс рассказал нам о том, почему неожиданно решил петь о политике и социальных проблемах.
  • 6 сентября 2018
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