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Видео
Как инновации помогают английским бездомным
Число бездомных в Англии в последнее время растет. В 2017 году на улицах жили около 5 тысяч человек.
Но благотворительные организации и обычные люди также пытаются что-то придумать, в том числе и с помощью технологий.
Наш видеоблогер Бен Тавенер отправился в Оксфорд, чтобы познакомиться с тремя такими инновациями, призванными помочь оказавшимся на улице.
Все выпуски #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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8 сентября 2018
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