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Южнокорейский шпион, осужденный за передачу секретов Северу: “Я работал бескорыстно"
Парк Чэ Су внедрился в в политическую верхушку Северной Кореи в 1990-е. Затем он попал в тюрьму в Южной Корее за сотрудничество с Пхеньяном.
Тем не менее, сам Парк считает, что действовал в интересах своей страны и раскрыл заговор своего руководства с Пхеньяном по вмешательству в южнокорейские выборы.
Об этой истории сняли фильм "Шпион, перешедший на Север".
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10 сентября 2018
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