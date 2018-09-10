“Я работал бескорыстно" - южнокорейский шпион, осужденный за передачу секретов Северу
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Южнокорейский шпион, осужденный за передачу секретов Северу: “Я работал бескорыстно"

Парк Чэ Су внедрился в в политическую верхушку Северной Кореи в 1990-е. Затем он попал в тюрьму в Южной Корее за сотрудничество с Пхеньяном.

Тем не менее, сам Парк считает, что действовал в интересах своей страны и раскрыл заговор своего руководства с Пхеньяном по вмешательству в южнокорейские выборы.

Об этой истории сняли фильм "Шпион, перешедший на Север".

  • 10 сентября 2018
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